La date de sortie de Jurassic World 3 connue

«Jurassic World: Fallen Kingdom», avec Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, est attendu en juin prochain au cinéma et Universal vient à présent de révéler, ce mercredi, que sa suite sera dévoilée dans... trois ans ! C'est en effet en juin 2021 que ce nouveau volet sera présenté aux cinéphiles.

Steven Spielberg et Colin Trevorrow seront à nouveau les producteurs exécutifs du projet, tandis que Emily Carmichael, qui a co-écrit le script de Pacific Rim: Uprising, fera équipe avec Colin Trevorrow pour le scénario.

«Il est important pour cette franchise que nous accueillions de nouvelles voix créatives afin de préserver notre intrigue fraîche et vivante, a-t-il déclaré dans un communiqué, ce mercredi. Je suis heureux de la tension et de la beauté que J.A. (Bayona, le réalisateur) a apportées sur Fallen Kingdom, et je sais que Emilly Carmichael ajoutera une nouvelle couche d’émotion au dernier chapitre de notre trilogie.»

Steven Spielberg, qui a réalisé les deux premiers volets de Jurassic Park, avait récemment fait part des frustrations qu’il avait ressenties en tournant le film devenu plus tard une superproduction, car il travaillait aussi sur son film récompensé aux Oscars, La Liste de Schindler.

«Je n’avais pas anticipé comment je me sentirais en revenant, après le tournage de La Liste de Schindler, pour passer trois heures sur des effets spéciaux pendant le tournage de Jurassic Park, et à quel point j’étais furieux et ne voulais pas avoir à faire cela, a-t-il confié au magazine Empire. Je m’asseyais en colère et amer et faisais des remarques sur la façon dont un Tyrannosaurus rex devrait courir après une jeep, quand tout ce à quoi je pouvais penser était ce que j’avais tourné à Cracovie.»

Jurassic World est sorti en 2015 et a généré 1,6 milliard de dollars au box-office mondial.