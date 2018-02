«La jeune fille à la perle» examinée sous les yeux du public

Le tableau du maître hollandais Vermeer «La jeune fille à la perle», l'une des peintures les plus célèbres, fera l'objet d'un examen scientifique pendant deux semaines sous les yeux des visiteurs du musée néerlandais qui l'abrite.

Le lumineux chef-d'oeuvre peint vers 1665 avait fait l'objet de recherches pour la dernière fois en 1994 à la Mauritshuis, dans le centre de La Haye.

«Même si une nouvelle restauration n'est pas encore nécessaire, d'importantes avancées ont été faites ces 25 dernières années dans l'analyse technique non invasive», a expliqué le musée dans un communiqué.

Les chercheurs ont longtemps été fascinés par le tableau représentant cette jeune femme au regard énigmatique, coiffée d'un bandeau bleu et jaune, une perle nacrée pendant à l'oreille.

Ils ont «un certain nombre de questions restées sans réponse à propos de la façon dont Vermeer a peint cette oeuvre d'art et des matériaux qu'il a utilisés», a souligné la Mauritshuis.

Ainsi, il sera fait appel aux technologies les plus récentes, comme les rayons X fluorescents et la microscopie digitale, dès lundi dans le cadre d'un projet s'étalant sur deux semaines intitulé «The Girl in the Spotlight» («La jeune fille sous les projecteurs»).

La peinture du maître hollandais sera examinée de manière minutieuse afin de découvrir «la toile, les pigments et l'huile» qu'il a employés.

«Deux semaines durant, le musée accueillera l'un des centres de recherche les plus perfectionnés sur terre», a remarqué Abbie Vandivere, responsable de la recherche au sein de la Mauritshuis.

Après quoi, la toile sera «l'une des oeuvres d'art les mieux documentées du monde», selon ce musée.

Très apprécié, ce petit tableau de 45 cm sur 40, qui a notamment inspiré un roman et un film avec l'actrice américaine Scarlett Johansson, ne serait pas le portrait d'une véritable jeune fille, mais plutôt la représentation d'un personnage imaginaire.