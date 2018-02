L'activité «Les vins de Sophie» gâte des enfants atteints d'un cancer

La 6e édition de l’activité de financement Les vins de Sophie, au profit des personnes souffrant du cancer, se tiendra ce samedi chez Audi Sherbrooke.

Cette année, les organisateurs ont gâté deux jeunes qui ont combattu la maladie.

Le premier est Elyjah Tricoire. Sa vie - et celle de sa famille - a basculé quand l’enfant a reçu un diagnostic de leucémie à l’âge de 8 ans. Six ans plus tard, il est en rémission.

Florence Breton, 14 ans, a pour sa part vaincu un cancer de la glande thyroïde. Débordante d'énergie, elle vient tout juste de lancer sa chaîne YouTube. Elle quittera bientôt sa chambre toute blanche pour un nouvel espace à son image grâce aux organisateurs des Vins de Sophie, qui vont lui en aménager une nouvelle.

En plus de faire plaisir à ces deux adolescents, les organisateurs des Vins de Sophie amassent des fonds pour Leucan Estrie ainsi que la Fondation Justin Lefebvre, qui valorise l'accès au sport, et la Fondation Claude Durocher, qui s’occupe de gens atteints du cancer.

«On a tous des enfants, et personne d'entre nous veut que son enfant soit malade évidemment. On a de l'énergie et on donne pour eux, on redonne à la société», a expliqué Yannick Poulin, pneumologue intensiviste au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS).

Depuis le début de Vins de Sophie, plus de 300 000 $ ont été amassés pour les personnes souffrant de cancer.