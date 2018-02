Le verglas donne du fil à retordre aux livreurs

L’épais couvert de verglas tombé mercredi a donné du fil à retordre aux livreurs, qui peinaient toujours à se rendre chez leurs clients 24 heures plus tard.

«C’est pire que jamais!» a lancé Bobby Cliche, livreur pour Midland Courrier, tentant d’éviter les plaques de glaces en se rendant chez un client près du Château Frontenac mercredi matin.

«Avant, les gens déneigeaient et prenaient la peine de déglacer leur entrée, mais depuis un bout de temps, c’est l’enfer», a indiqué celui qui s’est même blessé après avoir chuté en novembre dernier.

Agence QMI

«Le Journal de Québec» a en effet constaté que plusieurs entrées de commerces et de résidences du Vieux-Québec ressemblaient à de véritables patinoires mercredi, alors qu’aucun abrasif n’avait encore été étendu.

«La Ville passe et déblaie, mais ensuite c’est au commerçant de nettoyer son entrée ou de la déglacer», mentionne pour sa part André Plamondon, livreur chez Labatt. «Ça arrive des fois qu’on le dise au commerçant et on se fait répondre : la pelle est là. On le fait parfois pour notre sécurité, mais c’est sûr qu’il pourrait y avoir une amélioration de ce côté-là», indique-t-il.

Pas à l’abri des blessures

«C’est sûr et certain que certains commerçants pourraient faire un effort supplémentaire [pour déglacer l’accès aux livreurs]», a indiqué pour sa part Daniel Guay, livreur pour Viandex. «Je fais attention, mais on n’est pas exempt de ça [les blessures]», a-t-il ajouté.

Agence QMI

Chutes de glace

Le temps doux prévu au cours des prochains jours fait également craindre le pire aux travailleurs, qui ont dû éviter d’importantes chutes de glace mercredi. «On arrivait quelque part, hier à Sainte-Foy entre autres, et la glace tombait de haut. C’était dangereux», a mentionné M. Plamondon, jeudi.