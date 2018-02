Les analystes de La Joute sont revenus sur le voyage fort critiqué de la famille de Justin Trudeau en Inde et ont remis en question les motifs derrière cette escapade politique sur le sous-continent.

«La raison pour laquelle il voulait y aller, c’est parce qu’il est déjà en mode élection fédérale 2019. Il y a des comtés très importants dans la région de Vancouver et de Toronto et il en a besoin. Il a besoin de la communauté sikh et indienne pour les garder ou les gagner», estime l’analyste de La Joute Bernard Drainville.

«Je pense que c’était essentiellement pour des raisons électoralistes, d’image et de prise de photo qu’il est allez là», ajoute-t-il.

Luc Lavoie, qui a déjà œuvré comme porte-parole et conseiller de l’ex-premier ministre Brian Mulroney, abonde dans le même sens et précise que ce genre de comportement politique est commun sur la scène internationale.

«Je pense qu’ils ont imposé ce voyage aux Indiens. J’ai déjà vu ça au Canada [...] des pays étrangers qui, pour des raisons intérieures, voulaient que leur chef d’État soit vu à Ottawa.»

«On n’avait pas le temps, mais quand ça poussait ça poussait! Monsieur Mulroney disait ‘organise-leur quelque chose, ça va être suffisant’», raconte Luc Lavoie pour expliquer l’accueil tiède qu’a reçu Justin Trudeau en Inde.

«C’est encore plus indécent que nos taxes servent à payer un voyage à toute la famille et qu’en plus, il en fasse une honte nationale! Si ça sert à son élection, j’espère que les gens vont s’en souvenir», a conclut l’analyste Caroline St-Hilaire.