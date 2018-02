Legault s'engage auprès des travailleurs de Bombardier

S’il devient premier ministre, François Legault de la CAQ affirme qu’il fera tout pour que les travailleurs de l’usine Bombardier Transport de La Pocatière obtiennent leur part du gâteau dans le projet du Réseau express métropolitain (REM), même si le contrat a été donné à l’entreprise Alstom.

François Legault est allé à la rencontre des travailleurs de Bombardier dans le Bas-Saint-Laurent quelques jours après que le syndicat et les élus aient déclaré que 300 emplois sur 600 pourraient être perdus d’ici quelques mois si le gouvernement ne faisait rien.

C’est Alstom et non Bombardier qui a obtenu le contrat du matériel roulant dans le contrat du REM, qui n’exigeait aucun contenu local. Le chef de la CAQ demande au premier ministre Philippe Couillard de se «ressaisir» et de voir ce qui peut être fait auprès de la Caisse de dépôt et placements du Québec pour qu’une partie du travail soit donnée à La Pocatière.

S'il était élu dans sept mois, c'est ce qu'il ferait. «S’il n’est pas trop tard (...) il y a peut-être moyen de négocier une entente avec Alstom en échange peut-être d’une contribution du gouvernement du Québec pour qu’une partie de son contrat soit fait à La Pocatière, au lieu qu’il soit fait en Inde ou en Pologne», a précisé Legault.

Il s’est aussi engagé à ce qu’un gouvernement de la CAQ, s’il est élu dans sept mois, exige un contenu local d’au moins 25 % dans les projets du gouvernement.

Dans l’immédiat

Dans l’immédiat, pour La Pocatière, il rappelle que le contrat de renouvellement des voitures du métro de Montréal de la Société de transport de Montréal (STM) prévoit d’autres wagons que les 468 demandés à Bombardier-Alstom. Les derniers wagons seront d’ailleurs livrés d’ici novembre 2018. «Il faut voir avec la STM comment on peut accélérer et annoncer le plus vite possible avant qu’on ne perde des emplois», a dit François Legault.

Plusieurs employés lui ont confié qu’ils cherchaient du travail ailleurs, mais personne n’a encore donné sa démission. «Ils doivent être rassurés. J’ai parlé à une trentaine d’entre eux et ils sont tous inquiets», a-t-il aussi dit au sortir de sa visite de l’usine jeudi matin.

Pression

François Legault s’est présenté à l’usine de Bombardier avec trois de ses collègues députés, le maire et le préfet de l’endroit, ainsi que le représentant syndical. Le maire de La Pocatière, Sylvain Hudon, voit d’un bon œil qu’on parle quotidiennement de l’avenir des travailleurs de Bombardier dans les médias. «Ça crée de tellement de pression qu’un moment donné, il n’y aura pas d’autres choix que d’en sortir», a-t-il indiqué.