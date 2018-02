Les notes de sa fille sont passées de 40% à 75%

La mère d’une enfant évaluée selon un bulletin modifié, en deuxième année du primaire, dénonce le manque d’information entourant cette pratique qu’elle n’aurait jamais autorisée si elle avait su que ce bulletin spécial aurait pu priver sa fille de son diplôme d’études secondaires.

Le Journal de Montréal rapportait jeudi que le nombre d’élèves en difficulté évalués selon un bulletin modifié au primaire avait explosé dans une commission scolaire de Québec depuis cinq ans.

Pour les élèves à besoins particuliers, le ministère de l’Éducation permet de réduire les attentes par rapport aux exigences des programmes et d’évaluer ces élèves en conséquence. Ils ne sont alors plus comptabilisés dans la moyenne de groupe.

Dès la deuxième année

La fille de Marie Edwine Pierre est en deuxième année, dans une classe spécialisée pour les élèves avec un trouble du langage, lorsque l’enseignante propose de l’évaluer selon un bulletin modifié.

«On me dit que c’est mieux pour elle, pour son estime d’elle-même, et que ça lui mettrait moins de pression alors j’ai accepté», raconte Mme Pierre. Ce n’est qu’au bulletin suivant, lorsque les notes de sa fille passent de 40% à 75% en français et en mathématiques, que Mme Pierre réalise que quelque chose ne tourne pas rond.

Elle commence alors à s’impliquer dans des comités de parents et à se renseigner sur les impacts du bulletin modifié pour apprendre que ce bout de papier pourrait priver sa fille Nathanaëlle de son diplôme d’études secondaires.

Lorsque Nathanaëlle commence sa troisième année, l’automne dernier, Mme Pierre veut faire retirer le bulletin modifié. «Si on me le refusait, je retirais ma fille de l’école», lance-t-elle. Mme Pierre n’aura pas à aller jusque-là parce que dès la première rencontre, la nouvelle enseignante propose de retirer le bulletin modifié, qui n’était pas nécessaire selon elle.

À la commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, on affirme que la consigne envoyée aux écoles est pourtant claire. «Il faut que le parent sache que le bulletin modifié peut contrevenir à l’obtention du diplôme d’études secondaires», indique sa porte-parole, Julie D’Amours.

Or Mme Pierre, qui a été en contact via un groupe Facebook avec d’autres parents qui ont vécu la même situation, affirme qu’elle est loin d’être la seule dans cette situation. «Le bulletin modifié ne devrait être utilisé qu’en dernier recours, mais sur le terrain, ce n’est pas ce qui se passe», lance-t-elle.

Une pression grandissante

De son côté, la Fédération autonome de l’enseignement, qui représente les enseignants de la grande région de Montréal, s’oppose aux bulletins modifiés dans les classes ordinaires. «Les élèves en difficulté qui sont intégrés au régulier devraient être évalués selon les mêmes exigences», affirme sa vice-présidente, Nathalie Morel.

La FAE ne détient pas de chiffres qui permettent de démontrer qu’il y a une augmentation du nombre de bulletins modifiés dans les commissions scolaires qu’elle représente. Mais sur le terrain, la pression est grandissante, affirme Mme Morel, en particulier dans les commissions scolaires de Montréal, de Laval et de la Seigneurie-des-Mille-Îles.

«Les commissions scolaires donnent des journées complètes de formation sur le bulletin modifié, qui est évoqué comme une mesure de soutien. Donner l’illusion de réussite, c’est mentir», lance-t-elle.

La FAE a d’ailleurs entrepris une campagne de sensibilisation cet automne auprès des parents et des enseignants pour mieux les renseigner sur l’impact de cette pratique.

Les enjeux entourant les bulletins modifiés ont rebondi jeudi à l’Assemblée nationale, où le député caquiste Jean-François Roberge a dénoncé cette pratique qui permet de gonfler les notes, a-t-il affirmé.

Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, a réfuté ses propos tout en affirmant qu’il s’agissait de cas «exceptionnels». Il s’est toutefois montré sensible aux lacunes entourant le manque d’information transmis aux parents à ce sujet. «Est-ce que les parents sont toujours bien informés? Là, on peut réfléchir. Il faut être sensible à cette question.»