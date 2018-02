Maisie Williams a raconté la fin de «Game of Thrones» à sa mère

Maisie Williams a lu le dernier scénario de Game of Thrones et elle détient un secret que des millions de fans lui envient: elle connaît la fin de la série ! L'actrice, qui interprète Arya Stark dans la série depuis 2011, est en plein tournage pour la 8e et dernière saison, qui sera diffusée l'année prochaine. Alors que les téléspectateurs élaborent des théories pour imaginer comme l'histoire pourrait se terminer, Maisie Williams vient de révéler qu'elle sait tout et qu'elle en a même parlé avec sa mère.

«Absolument, je connais la fin de Game of Thrones. J'étais dans mon lit, en train de lire le scénario, et ça paraissait irréel. Ça fait tellement longtemps que je joue dans cette série avec tous ces admirateurs qui attendent ce moment. Moi j'étais en train de le lire et c'était incroyable », a-t-elle raconté pendant l'émission Jimmy Kimmel Live ce mardi. L'actrice, qui a récemment prêté sa voix à un personnage pour le film d'animation Cro Man, a également expliqué qu'elle avait été obligée de s'allonger après avoir fini le script. Et même si elle était tenue au secret, elle n'a pas pu s'empêcher de tout raconter à sa maman.

«En fait j'ai envoyé le scénario à ma mère. Je lui ai dit ''j'ai les scripts de Game of Thrones, tu les veux ?'', et elle me dit ''Oui'', alors je réponds ''Tu ne peux pas les avoir''. Mais au final, je les lui ai donnés malgré tout», a-t-elle raconté.

Le présentateur Jimmy Kimmel lui a alors répondu que le président des programmes de HBO, Casey Bloys, a prévenu que les réalisateurs allaient filmer plusieurs fins pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite avant la diffusion de l'épisode. «Oui j'ai entendu ça moi aussi et je me suis dit qu'on n'avait probablement pas le budget pour filmer beaucoup de fins alternatives. Et on le sait bien, les présidents ne disent pas toujours la vérité », a-t-elle ajouté en riant.