Meurtre de Jonathan Audet : vers une arrestation, 8 ans plus tard?

Près de huit ans après le meurtre de Jonathan Audet, à Québec, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) pourrait être sur le point de mettre les menottes au poignet du responsable.

Le SPVQ, qui affirme être «sur le point de clore» cette enquête organise malgré tout un poste de commandement, aujourd’hui, au 1773 rue Elzéar-Villeneuve, dans le secteur Saint-Émile, où le corps du jeune homme de 25 ans a été retrouvé le 27 juin 2010.

Les enquêteurs seront sur place de 11h30 à 18h30 dans l’espoir d’obtenir de nouvelles informations qui pourraient leur permettre de conclure cette affaire; un dénouement qui mettrait sans doute un baume sur les proches de Jonathan Audet qui ne comprennent toujours pas ce qui est arrivé.

«Il était toujours là pour les autres, pour les aider. Dans les circonstances, on a de la misère à comprendre pourquoi il a été assassiné», a raconté le père du jeune homme, Pierre Audet, lors de l’émission Le 9 heures, sur les ondes de LCN.

«Ça a été difficile et c’est encore difficile. J’ai encore de la difficulté à en parler, ça me remet tout le temps dans mes émotions. Ce n’est pas normal que des enfants partent avant nous, on n’a jamais planifié ça. Moi, j’espérais avoir des petits-enfants et m’amuser avec eux, mais c’est ça que j’ai perdu en même temps que mon fils», ajoute l’homme qui a toujours «espoir» de voir le coupable prendre la route du pénitencier.

Le SPVQ, lui, explique que des «avancées technologiques» et de «nouvelles informations» lui ont permis de progresser dans cette enquête.

«L’enquête nous a permis de cibler le mobile et la personne qui aurait commis le crime. Cette enquête-là dure depuis des années, nous avons rencontré beaucoup de personnes, il y a beaucoup d’analyse de scène qui a été faite... La victime et le suspect se connaissaient», affirme Mario Vézina, responsable des enquêtes à la police de Québec.

Toute information concernant cette affaire peut être transmise au SPVQ en composant le 9-1-1 ou encore en communiquant de façon confidentielle avec le 418 641-AGIR (2447).