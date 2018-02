Nouveau record de virements Interac en 2017

Plus de 241 millions de transactions de Virement Interac ont été effectuées en 2017, ce qui représente une valeur totale de plus de 92 milliards $.

Ainsi, selon Interac Corp, les consommateurs et entreprises au pays affectionnent particulièrement ce mode de paiement. En un an, le nombre de transactions a crû de 52 % et la valeur totale a augmenté de 44 %.

«La croissance annuelle régulière de l'utilisation du service Virement Interac témoigne de sa commodité et de sa fiabilité auprès des consommateurs, entreprises et institutions financières canadiens qui cherchent toujours des moyens d'envoyer, de demander et de recevoir de l'argent», a souligné dans un communiqué Debbie Gamble, vice-présidente, Produits et plateformes numériques, Interac Corp, qui exploite ce système de paiement.

La compagnie estime notamment que ce mode de paiement est apprécié parce que c’est une alternative à l'argent comptant et aux chèques.

Plus de 255 institutions participantes

Plus de 255 institutions financières offrent l'accès au service Interac et trois quarts des utilisateurs de services bancaires en ligne au pays y sont inscrits, soit l’équivalent de 7,4 millions d'utilisateurs uniques actifs chaque mois, selon Interac Corp.

«Nous sommes extrêmement fiers d'offrir aux Canadiens un service de virement de fonds numérique rapide, sécuritaire et fiable, a mentionné Mme Gamble. Les niveaux records de l'utilisation de Virement Interac renforcent la position du Canada en lui permettant d'offrir un système de paiement plus rapide et modernisé, tant à l'échelle locale qu'à l'échelle internationale.»

La valeur moyenne des transactions Interac est de 382 $. Aussi, il est utilisé en moyenne 660 000 fois par jour.

«Les Canadiens utilisent le service pour répondre à leurs besoins quotidiens, qu'il s'agisse de rembourser un repas à un ami, de partager les frais d'un voyage ou d'envoyer et de régler des factures», a ajouté Debbie Gamble.