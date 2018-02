Paris et sa région ont attiré un nombre record de touristes en 2017

Paris et sa région ont vu le grand retour des touristes étrangers et français en 2017, un cru record en termes de fréquentation qui permet d'effacer deux années noires liées aux attentats de 2015 et 2016.

L'an dernier, les hôteliers franciliens ont ainsi accueilli 2,9 millions de touristes de plus qu'en 2016, pour un total de 33,8 millions d'arrivées hôtelières, a annoncé jeudi le Comité régional du tourisme (CRT) d'Ile-de-France.

«La région avait perdu de l'ordre de 1,5 million de visiteurs en 2016, nous avons donc été positivement surpris par ce rebond et ce record, qui n'était pas évident», a commenté le président du CRT IDF, Eric Jeunemaitre, lors d'un point presse.

«Toutes les clientèles progressent sans exception», a-t-il ajouté.

Cette progression de 9,5% de la fréquentation hôtelière en Île-de-France sur un an est encore plus marquée pour la clientèle internationale (+13,7%) que pour les touristes français (+5,9%).

Les visiteurs chinois et japonais, qui avaient boudé la destination pour des craintes sur la sécurité, sont notamment de retour, avec des progressions de respectivement 17,8% (1,14 million de touristes) et 32,8% (425.000).

Les Etats-Unis continuent de fournir le premier contingent de touristes étrangers avec un total de 2,4 millions de visiteurs l'an dernier, en hausse de 18,3%, tandis que les touristes allemands ont progressé de 19,5%.

Les visiteurs français ont quant à eux représenté 42,6% de l'ensemble des touristes s'étant rendus à Paris.

Le record de fréquentation «est lié au contexte mais aussi à la mobilisation des acteurs touristiques. L'année, calme, a permis le retour à la confiance, il n'y a pas eu d'attentats ou d'événements extrêmement négatifs», a ajouté M. Jeunemaitre.

Le nombre total des touristes sur Paris et sa région, tous hébergements confondus (marchands et non marchands) et non plus seulement dans les hôtels, n'est pas encore définitif. Il devrait s'établir pour 2017 à 49 millions de touristes, contre 45 millions en 2016.

Sur l'ensemble de la France, le gouvernement n'a pas encore communiqué le chiffre définitif mais il tablait ces derniers mois sur 88 à 89 millions de visiteurs étrangers.