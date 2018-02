Plus d'aide réclamée pour les proches de personnes assassinées

Des parents d’enfants assassinés et les partis d’opposition demandent à la ministre de la Justice de mettre fin à la discrimination de certaines victimes d’actes criminels et réclament une modernisation du programme d’indemnisation.

Audrey Carey, une jeune étudiante en droit à l’Université de Sherbrooke, faisait son premier voyage en Californie à l’automne 2015, seule, lorsqu’elle a été tuée par trois jeunes sans-abris qui voulaient lui dérober son argent.

Depuis, sa mère Isabelle Tremblay doit vivre son deuil sans avoir accès à un sou de l’Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC).

«Par la situation géographique, donc, moi, je n'ai pas été reconnue comme une victime ni même comme une proche de victime. Alors, je suis toujours sur une liste d'attente pour recevoir des services adéquats par rapport au deuil traumatique», a relaté Mme Tremblay, en compagnie de la vice-cheffe du PQ, Véronique Hivon, pour mettre de la pression sur la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, afin que les victimes hors Québec aient droit à l’IVAC.

«Il y a des situations absolument inexplicables, en ce moment, dans l'indemnisation et surtout le soutien qui est accordé aux parents de victimes d'actes criminels», a affirmé Mme Hivon. «Si on meurt d'un accident d'auto à l'extérieur du Québec, on va être indemnisé, mais on ne le sera pas si c'est un acte criminel».

Manque de support

D’autres proches de victimes étaient également présentes pour solliciter le remboursement des frais immédiats des familles des victimes assassinées afin qu’elles puissent assister au procès des accusés. Une demande de bonification de l’aide psychologique est aussi au menu.

Dans ce contexte, Marlène Dufresne s’est adressée aux médias de l’Assemblée nationale les larmes aux yeux. La mère de la jeune Gabrielle Dufresne-Élie, qui a été assassinée le 7 juin 2014, a relaté les difficultés financières auxquelles elle a dû faire face lors des 10 semaines de procès de l’homme accusé dans ce dossier.

En 2019, elle devra assister à un deuxième procès pour sa fille, car les jurés n'ont pas réussi à s'entendre la première fois. «Je devrai encore débourser pour me présenter pour défendre ma fille. Je ne suis pas reconnue également par l'IVAC, comme victime d'acte criminel», a indiqué Mme Dufresne.

Le porte-parole en matière de Justice pour la CAQ, Simon Jolin-Barrette, demande aussi à la ministre de la Justice de moderniser l’IVAC. Il réclame une commission parlementaire pour entendre tous les intervenants.

«L’État n'a pas à mettre des bâtons dans les roues des familles des victimes et des victimes. Mais, elle doit être derrière eux, à les soutenir, à faciliter le processus de reconstruction, le processus de deuil aussi», a-t-il indiqué.

La ministre sur la défensive

La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, soutient que les partis de l’opposition «n’ont pas le monopole de la compassion».

«Des bonifications à l’IVAC, j’en ai apporté plusieurs depuis le début de mon mandat [...]. C’est arriver à un juste équilibre entre l’équité entre les victimes, l’équité entre les différentes réalités que vivent les victimes et leurs proches, et aussi la capacité de payer de l’ensemble de la population québécoise», a indiqué Mme Vallée.

Elle a également eu à se défendre sur la question lors de la période de questions ce matin, alors que les proches des personnes assassinées prenaient place dans les estrades du Salon bleu.