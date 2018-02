Priorité à la mobilité à la Communauté métropolitaine de Montréal

Valérie Plante est la nouvelle présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et, à l'occasion de son discours inaugural jeudi, elle a passé un message clair: la mobilité sera sa priorité.

Tout le monde a sa petite idée quand vient le temps de trouver des solutions aux problèmes chroniques de circulation et augmenter la mobilité dans la région de Montréal.

«Pour moi, l'important, c'est que ça avance rapidement et qu'on avance ensemble», a déclaré Valérie Plante.

La mairesse de Montréal a décidé de faire de la mobilité la grande priorité de la CMM, une organisation qui regroupe 82 municipalités où habitent quatre millions de personnes.

Derrière elle, on retrouve les maires de Laval et de Longueuil qui parlent d'une même voix. C'est à croire qu'il n'y aura plus de chicane sur les projets à prioriser.

«Notre objectif, il est le même sur l'ensemble des régions. Il faut qu'on puisse arriver à convaincre de délaisser la voiture», a expliqué Sylvie Parent, mairesse de Longueuil.

«Il y a une agence qui a été créée justement pour ensuite privilégier ou donner son 'go' à différents projets sur un échéancier», a précisé Valérie Plante.

Florence Junca-Adenot, experte du département d’études urbaines et touristiques à l’UQAM, applaudit le discours de la mairesse sur la mobilité, mais rappelle qu'il y a tout un travail à faire avant de choisir le bon service qui va desservir une communauté.

«Là où on se trompe, c'est quand on met la réponse par un mode avant de savoir à quel besoin on va répondre et quelle est la meilleure façon d'y répondre», analyse-t-elle.

Tarification

Valérie Plante souhaite également étendre la tarification sociale à plusieurs régions de la CMM. Laval est bon exemple puisque depuis quatre ans déjà, les individus de 65 ans et plus peuvent prendre gratuitement le transport en commun.

«Il faut aussi respecter dans ce dossier-là chaque municipalité avec ses priorités et sa capacité de payer», a conclu la mairesse Plante.

Une consultation publique devrait avoir lieu sur le sujet dans les prochains mois.