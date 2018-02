Propos jugés «mensongers» : la directrice générale veut des excuses

La directrice générale de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, Chantale Cyr, réclame des excuses.

Son avocat, Me Éric Lebel, a fait parvenir une mise en demeure aux associations qui représentent les directeurs et les cadres de l'organisme.

Le document, obtenu par TVA Nouvelles, a été envoyé le 24 janvier.

Chantale Cyr exige une rétractation et des excuses écrites de la part de la présidente de l'Association des directions d'établissement d'enseignement de la commission scolaire (ADEERS), Ginette Tremblay, et de la présidente de l'Association des cadres scolaires (AQCS), Monique Beaudry.

Mme Cyr estime que ces deux associations ont fait circuler de fausses informations dans une lettre envoyée aux commissaires, le 28 novembre dernier, dans laquelle les gestionnaires, qui œuvrent dans les écoles, dénonçaient le climat de travail.

«Vous avez profité de la situation pour l'attaquer indûment alors que vous saviez ou auriez dû savoir qu'elle était absente pour des raisons de santé. Ce faisant, vous lui enlevez le droit à une défense pleine et entière et vous la condamnez sur la place publique de façon gratuite, en vous transformant en tribunal populaire», peut-on lire dans la mise en demeure.

«On demande une rétractation et des excuses parce que ce qui est dit dans la lettre des deux associations, à notre avis, est faux, mensonger et n'est pas le reflet de la réalité», a affirmé Me Éric Lebel, en entrevue à TVA Nouvelles.

«Cette lettre-là pour nous est inacceptable, aussi elle est nettement prématurée, parce que les deux associations n'ont pas attendu le rapport du ministère de l'Éducation et pourtant c'est un rapport qui est important, qui est au cœur de la problématique», a ajouté Me Lebel.

Les deux associations avaient jusqu'au 2 février pour se rétracter et s'excuser. Elles n'ont donné aucune nouvelle jusqu'à présent.

Poursuites judiciaires?

Des poursuites judiciaires pourraient être intentées.

«Toutes les options sont ouvertes : une poursuite qui viserait à obtenir rétraction ou excuse, aussi des dommages [financiers], on verra. Aucune option n'est écartée pour l'instant», a expliqué Me Lebel.

Mais avant de faire quoi que ce soit, Me Lebel veut que l'état de santé de sa cliente s'améliore. Chantale Cyr est en congé maladie depuis le 31 octobre.

Le conseil des commissaires tente de mettre fin à son contrat. Chantale Cyr conteste la démarche de congédiement devant le Tribunal administratif du travail.