Proulx critique le sondage de la CAQ sur les taxes scolaires

Le ministre de l’Éducation estime que les électeurs de Roberval qui ont appuyé, dans un sondage, la réforme de la taxe scolaire proposée par la CAQ n’avaient pas toutes les informations en main.

«Si le sondage – que je n’ai pas vu et qui est préparé par la Coalition avenir Québec – avait dit où ils prendraient l’argent, peut-être que les résultats auraient été différents», a affirmé Sébastien Proulx jeudi.

Un sondage commandé par la CAQ, et dévoilé par Le Journal, révèle que plus de 70 % des électeurs de Roberval – la circonscription du premier ministre Philippe Couillard – préfèrent la proposition de la CAQ d’uniformiser les taxes scolaires au plus bas taux dans la province, soit 0,1054 $ par tranche de 100 $ d’évaluation.

Le gouvernement Couillard, lui, propose plutôt de réduire la taxe scolaire au plus bas taux dans chaque région administrative.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la CAQ estime que l’économie serait de 520 $ pour une résidence de 280 000 $ avec leur mode de taxation, comparativement à la formule proposée par le PLQ.

Cadre financier

Pour le ministre Proulx, la CAQ doit dire comment elle entend financer cette baisse du fardeau fiscal des propriétaires résidentiels. Il soupçonne que la formation de François Legault devra augmenter d’autres taxes ou les impôts pour financer sa promesse, s’il elle prend le pouvoir en octobre prochain.

«Ça prend beaucoup de dollars pour être capable de faire ce que nous proposons, mais ça en prend encore beaucoup plus pour faire ce que la CAQ propose. Et ils ne les ont pas ces dollars-là», a affirmé le ministre de l’Éducation.

1,3 milliard $

Alors que la promesse libérale coûtera 670 millions $, celle de la CAQ ajouterait un autre 700 millions $ à la facture pour l’État. «On ne peut pas prendre 1,3 milliard $ comme ça, qui apparaît ici dans le passage et l’investir dans une baisse de taxe alors qu’on a des services à financer, estime Sébastien Proulx. On a une pérennité à assurer aux services.»

La CAQ mise fortement sur la baisse des taxes scolaires pour faire des gains électoraux dans certaines régions aux élections générales d’octobre prochain. En Mauricie, par exemple, la formule caquiste permettrait une économie de 520 $ par rapport à la formule libérale, tandis que la baisse serait de 422 $ dans Lanaudière.

Mais Sébastien Proulx ne craint pas que la promesse nuise aux troupes libérales. «Les députés de la CAQ, ils vont devoir aller en campagne électorale en disant la vérité. Comment ils vont financer cela ?» demande Sébastien Proulx.