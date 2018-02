Roberval préfère la position de la CAQ

Une majorité écrasante des résidents du comté du premier ministre Philippe Couillard préfèrent la baisse de taxes scolaires proposée par la CAQ à celle privilégiée par le PLQ, révèle un sondage interne dont notre Bureau parlementaire a obtenu copie.

Selon le coup de sonde mené la semaine dernière par la firme Mainstreet aux frais du parti de François Legault, plus de 70 % des électeurs de la circonscription de Roberval seraient «fortement» ou «plutôt en accord» avec l’idée d’uniformiser le taux de taxe scolaire à l’échelle provinciale, comme le suggère la Coalition avenir Québec.

Rappelons que le projet de loi 166 déposé en décembre dernier par le gouvernement libéral de Philippe Couillard prévoit aussi un taux unique de taxation scolaire, mais sur une base régionale, à compter de 2018-2019.

Couillard «déconnecté»

«Il faut vraiment que le premier ministre soit déconnecté de sa propre région. Soit qu’il ne parle pas avec ses électeurs, soit il leur parle, mais ne les écoute pas», a commenté le porte-parole caquiste en matière d’éducation, Jean-François Roberge.

Son parti propose de fixer, partout au Québec, un taux de taxation basé sur la région où les taxes scolaires sont les moins chères, soit celle des Laurentides, avec 0,1054 $ par tranche de 100 $ d’évaluation.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, pour une résidence de 280 000 $, la CAQ estime que l’économie serait de 520 $ avec leur mode de taxation, comparativement à la formule proposée par le PLQ.

«Ce son de cloche qu’on a eu des gens du Saguenay–Lac-Saint-Jean, vraisemblablement, c’est une position qui serait partagée par les gens de plusieurs autres régions», croit M. Roberge.

614 répondants

Le sondage commandé par la CAQ a été réalisé les 14 et 15 février, auprès de 614 résidents de Roberval âgés de 18 ans et plus. La marge d’erreur est de +/ — 3,93 %, 19 fois sur 20.

Le projet de loi sur la réforme du système de taxation scolaire est présentement à l’étape de l’étude détaillée.

Relancé mardi par François Legault sur la taxation scolaire, Philippe Couillard a dénoncé les propositions de la CAQ en éducation, qui selon lui, «sont des attaques frontales contre les régions du Québec.»

«Proposer l’abolition des commissions scolaires, c’est une attaque frontale contre l’autonomie des régions», a déclaré M. Couillard, au Salon bleu. [...] Lui ce qu’il dit, c’est qu’il faut mettre 700 millions de plus (en baisses de taxes scolaires) [...]. Moi, je préfère le mettre dans la réussite des élèves», a dit M. Couillard.