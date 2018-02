Six espaces de travail partagé à découvrir à Montréal

De plus en plus d’espaces de travail partagé sont offerts à Montréal alors que le travail autonome se développe rapidement.

Le travail en milieu partagé, explique la professeure en sciences de l’administration à la TÉLUQ Diane-Gabrielle Tremblay, permet d’échapper à l’isolement du travail à la maison et de faire du réseautage. De plus, la flexibilité du coworking en attire plus d’un.

«Les petites entreprises ne veulent pas s’engager pour un an en louant des bureaux et une salle de réunion qu’elles n’utiliseront presque pas, mentionne Mme Tremblay. Ces espaces donnent une belle image, un espace plus professionnel ou tu peux éventuellement louer une grande salle de réunion et même organiser un cocktail.»

Une trentaine d’espaces de travail partagé adaptés à des besoins variés sont en activité dans la métropole. Nous vous en présentons six.

Espace L (depuis octobre 2017)

Cet espace réservé aux femmes est à la fois un club social et un espace de travail. Ses membres font partie d’une communauté serrée centrée autour des défis et projets au féminin. Des évènements y sont organisés régulièrement.

Adresse : 5333 boulevard Saint-Laurent, Montréal, H2T 1S5

Café Crew Collective (depuis mai 2016)

Situé dans l’ancien siège social de la Banque Royal du Canada dans le Vieux-Montréal, le Café Crew Collective est reconnu pour son impressionnant décor. Le lieu comprend un café et un espace de travail partagé, ainsi que des plats et breuvages variés pouvant être commandés directement de son bureau via un cellulaire.

Adresse : 360 rue Saint-Jacques, Montréal, H2Y 1P5

Le GAB (depuis l’été 2015)

Le GAB est un espace de travail partagé dans un café, plutôt qu’un bureau. C’est un lieu de vie flexible où aucun bureau fixe n’est alloué. Le service GAB Assist permet aux membres d’avoir accès à un assistant pouvant réaliser diverses tâches.

Adresse : 4815A boulevard Saint Laurent, Montréal, QC H2T 1R6

Le 5e (depuis août 2016)

Le 5e comprend un café et un espace de travail partagé, offrant un tarif flexible à l’heure ou à la journée, consommations incluses. Le concept « zéro déchet » de l’espace attire une forte clientèle des domaines de l’environnement et de l’entrepreneuriat social.

Adresse : 4437 rue Wellington, Verdun, H4G 1W6

Le Temps libre (depuis 2015)

Organisé en coopérative de solidarité, le Temps libre a pour mission de tisser des liens dans la communauté. Il comprend un espace travail partagé payant et un espace public gratuit, ainsi qu’un service de garderie afin d’encourager les parents à réaliser leurs projets.

Adresse : 5605 avenue de Gaspé #106, Montréal, H2T 2A4

ECTO (depuis 2010)

Aussi une coopérative de solidarité, ECTO a pour mission de stimuler l’entraide entre ses membres dans un environnement socialement engagé. Chaque jeudi, les membres apportent un ingrédient pour cuisiner une grande salade, qu’ils dégustent collectivement.

Adresse : 936 avenue du Mont-Royal Est, Montréal, H2J 1X2