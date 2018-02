SUM 41 de retour au Rockfest de Montebello

Avec Deryck Whibley en tête, le groupe SUM 41 remettra les pieds au Rockfest de Montebello le 14 juin, deux ans après y avoir fait vibrer les festivaliers.

Le nom de la formation ontarienne punk rock a été annoncé mercredi par les organisateurs de l'événement qui préparent la 13e édition de leur rendez-vous musical.

Les billets pour le prochain Rockfest de Montebello, qui aura lieu du 14 au 16 juin, sont déjà en vente en ligne. L'identité des autres artistes attendus sur scène n'a pas encore été dévoilée.

À compter de la mi-avril, les gars de SUM 41 amorceront une tournée américaine soulignant les 15 ans de leur album «Does This Look Infected?» sur lequel on retrouve les succès «The Hell Song» et «Still Waiting».