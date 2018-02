Un accident sur l’A25-Sud cause un énorme bouchon

Un accident impliquant cinq véhicules survenu à l’entrée du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en direction de la Rive-Sud a causé un bouchon de circulation de près de 11 km.

L’accident est survenu vers 7h15, en direction sud. Après la collision, les autorités ont fermé deux voies, en laissant une seule ouverte. Un ralentissement s’est fait ressentir jusqu’à la sortie Henri-Bourassa, plus d'une dizaine de kilomètres plus loin. Des répercussions se sont aussi fait sentir sur l’autoroute 40 en direction ouest et est.

Les ambulanciers, pompiers et policiers ont été dépêchés sur place. Une personne a été transportée dans un centre hospitalier pour des blessures relativement légères.

Les circonstances de l’accident sont inconnues.

Vers 8h30, le ministère des Transports a indiqué que les véhicules avaient été déplacés.