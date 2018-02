Un ancien prêtre condamné pour une centaine d'agressions pédophiles

Un ancien prêtre a été condamné jeudi par un tribunal allemand à huit ans et six mois de prison pour avoir commis plus d'une centaine d'agressions sexuelles sur cinq garçons et une jeune femme.

Le tribunal de Deggendorf (sud) a décidé qu'avant de purger cette peine, l'accusé, déjà condamné dans le passé pour des délits sexuels, devait d'abord suivre un traitement psychiatrique dans une institution fermée, a indiqué un porte-parole du tribunal.

Au terme de ce traitement, l'homme, 53 ans, présenté dans la presse allemande comme s'appelant Thomas Maria B., commencera à purger sa peine de prison de huit ans et demi de prison et sa sortie ultérieure sera conditionnée à son degré de dangerosité, selon la même source.

«Il faut attendre de voir quel cours va prendre la thérapie», a indiqué le tribunal dans un communiqué. La durée de l'internement psychiatrique ne peut être déterminée a priori et prendra sans doute «plusieurs années», a précisé la juridiction.

«Pour l'instant, il n'est pas encore possible de juger si l'accusé présentera un danger pour la collectivité après son traitement en unité psychiatrique fermée», a encore relevé la juridiction.

Le Parquet ainsi que la défense de l'accusé, qui avait reconnu les faits, avaient réclamé lundi une peine de plusieurs années d'incarcération ainsi que le placement en unité psychiatrique de cet ancien prêtre originaire de Wuppertal (ouest).

Selon les témoignages de deux enfants, âgés de 10 à 14 ans à l'époque des faits, et les aveux de l'accusé, ce dernier a agressé sexuellement à 108 reprises cinq garçons. Après avoir gagné la confiance «de familles très pieuses», il en a «massivement abusé», dénonce le tribunal dans son communiqué.

Il a aussi tenté de violer une jeune femme de son entourage âgée de 18 ans.

Les faits se sont étalés pendant sept ans dans les années 90 en Allemagne dans les régions de Mayence (ouest) et de Deggendorf, ainsi qu'en Autriche, en Italie en Pologne et en Suisse.

L'homme a déjà purgé une peine de cinq ans et demi de prison entre 2003 et 2009, déjà pour des délits sexuels. Un tribunal ecclésiastique de Fribourg (sud-ouest) avait prononcé en 2008 son exclusion de l'Église catholique, rappelle l'agence de presse allemande DPA.