Un contrat pour le chantier Davie, qui se bat pour sa survie

Le gouvernement fédéral a annoncé jeudi l’octroi d’un contrat de 4,4 millions $ au chantier maritime Davie de Lévis, qui se bat pour sa survie.

«Il s'agit d'une bonne nouvelle pour le plus grand chantier maritime au Canada», a réagi le porte-parole de la direction de Chantier Davie, Frédérik Boisvert.

«Nous sommes fiers d'être partenaires du gouvernement du Canada pour l'entretien de la flotte fédérale», a-t-il ajouté.

Le contrat assure quelques dizaines d’emplois sur le chantier durant quelques mois. Les travailleurs effectueront des travaux de réparation sur le brise-glaces NGCC Des Groseillers.

L’entente de 4,4 millions $ est toutefois loin d’assurer la pérennité du chantier à long terme, estime une source bien informée au sein de l'industrie navale.

«Ce contrat ne représente que quelques mois d'ouvrage pour un peu plus d'une cinquantaine d'employés. Le fédéral devra faire beaucoup plus et beaucoup mieux pour assurer la survie de la Davie», estime cette source.

La Davie a mis à pied 800 travailleurs dans les derniers mois, à cause du manque de contrats fédéraux. À cela s’ajoute la perte de quelque 1000 emplois chez les fournisseurs du chantier.

Le gouvernement Trudeau admet que le contrat d’entretien du NGCC Des Groseillers n’est «pas la panacée» aux problèmes de la Davie.

Le député libéral Steven MacKinnon croit à tout le moins que l’entente aura un «impact salutaire sur le chantier» maritime et ses travailleurs.

La Davie et le gouvernement Trudeau sont toujours en négociation pour l’achat et la modification de quatre brise-glaces de propriété étrangère actuellement inutilisés.

Un accord entre les deux parties assurerait le maintien de centaines d’emplois à plus long terme sur le chantier.

M. MacKinnon n’a pas souhaité offrir de mise à jour sur l’état des discussions. Il s’est dit «sensible» à la situation des travailleurs, mais dit qu’il doit aussi veiller à la bonne utilisation des fonds publics.