Un présumé fraudeur québécois recherché partout au pays

Un Québécois de 58 ans est recherché par plusieurs corps policiers du Québec et du Canada pour de nombreux dossiers de fraudes et de vol d’identité.

L’un des crimes qui sont reprochés à Jean Morissette a été commis le 4 mai, dans une banque située sur le boulevard Marcel-Laurin, à Montréal.

«Il a en sa possession une carte débit qui ne lui appartient pas et s'en sert pour avancer des fonds vers différents comptes bancaires et pour retirer de l'argent comptant. Il se présente ensuite à plusieurs autres succursales de la même institution bancaire et effectue d'autres retraits», a écrit la police de Montréal dans un communiqué.

Toujours selon les autorités, Jean Morissette aurait utilisé le même stratagème pour commettre d’autres vols.

PHOTO FOURNIE PAR LE SPVM

Le montant des fraudes s’élève à ce jour à plusieurs dizaines de milliers de dollars.

Le suspect recherché mesure 1,70 mètre (5 pi 7 po) et pèse 84 kg (185 lb). Il a le crâne dégarni et porte une barbe grise.

Toute personne qui apercevrait Jean Morissette est priée de faire immédiatement le 911.

Selon la police, il y a fort à parier que l’homme se trouve à l’extérieur du Québec.