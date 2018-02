500 jeunes dans le parc de la Mauricie pour des activités de plein air

Cinq cents jeunes de la commission scolaire de l'Énergie ont eu droit à une belle journée en plein air vendredi au parc national de la Mauricie à l'occasion des neuvièmes Défis du Parc nordiques.

«Ces jeunes-là de troisième et de quatrième années viennent jouer dehors. Il y a plein d'activités et on finit ça en beauté avec un kilomètre de course», explique la coordonnatrice des Défis du Parc, Marie-Josée Gervais.

Les jeunes ont apprécié leur journée. Les joues rouges et les sourires en témoignaient.

L'objectif c'est de découvrir le parc de la Mauricie, de jouer dehors, de faire de l'activité physique et d'apprendre à travailler en équipe.

«Dans le jargon, on appelle ça la délicieuse incertitude. On leur donne un défi réalisable, pas trop difficile, mais pas trop facile, mais surtout fait avec plaisir», précise Mariane Larin, éducatrice physique.

Samedi, ce sera au tour des adultes de venir jouer dans le parc.

«On va avoir un premier triathlon cet été et là pour former l'équipe féminine on a un triathlon nordique, soit ski de fond, course et raquettes», ajoute Marie-Josée Gervais.

Quelque 175 athlètes féminines s'affronteront sur le parcours.