7 incontournables de Montréal en lumière

Le festival Montréal en lumière bat son plein jusqu’au 4 mars. Mais avec quelque 200 spectacles présentés dans 28 salles à travers la métropole, par où commencer? «Le Journal» vous propose ses rendez-vous incontournables de la 19e édition.

Geoffroy

Près d’un an après avoir lancé «Coastline», son premier effort, Geoffroy a promené sa pop jusqu’aux États-Unis et au Canada anglais. Mais vendredi soir, le chanteur sera de retour à Montréal pour prendre d’assaut la scène du Club Soda. Et comme il a déjà annoncé avoir commencé à travailler sur de nouvelles pièces, on aura peut-être l’occasion d’y entendre quelques titres inédits.

Vendredi soir au Club Soda

«Le chemin des passes-dangereuse»

Vingt ans après sa création originale, l’œuvre de Michel Marc Bouchard reprend l’affiche au Théâtre Jean-Duceppe. Cette fois-ci, c’est au tour de Maxime Denommée, Félix-Antoine Duval et Alexandre Goyette de se glisser dans la peau des trois frères confrontés à de vieux secrets de famille à la suite d’un accident de la route. Depuis 1998, cette pièce de théâtre a été jouée dans le monde entier et traduite en plusieurs langues.

Jusqu’au 3 mars au Théâtre Jean-Duceppe

Arnaud Soly

Le nom d’Arnaud Soly ne vous dit rien? Vous avez pourtant probablement vu sa célèbre vidéo où l’humoriste reprenait, l’été dernier, le succès «Despacito» à l’aide d’une flûte... nasale. C’est désormais l’occasion de découvrir un autre pan de son univers, le ¨stand-up¨, avec son premier one-man-show, présenté sur la scène du Lion d’or.

3 mars au Lion d’or

The Franklin Electric

Applaudis tant au Canada qu’en Europe et en Océanie au cours de la dernière année, la formation montréalaise The Franklin Electric est de retour au bercail. Jon Matte et sa bande viendront présenter les pièces de «Blue Ceilings», leur plus récent album paru l’an dernier.

Vendredi soir au MTelus

Isabelle Boulay

L’attente tire à sa fin pour les fans d’Isabelle Boulay. La diva rousse s’apprête à présenter pour la première fois sur scène les pièces de son dernier album, «En vérité», lancé au printemps dernier. Il y a également fort à parier qu’elle profitera de son passage sur la scène du Théâtre Maisonneuve pour revisiter «Je t’oublierai, je t’oublierai», «Le saule», «Entre Matane et Bâton rouge» et autres grands succès qui ont marqué sa carrière.

1er mars au Théâtre Maisonneuve

Les Respectables

La formation Les Respectables soulignera mardi soir ses 25 ans de carrière au Théâtre Outremont. Pour l’occasion, le trio revisitera son propre répertoire, en plus de puiser dans celui des Rolling Stones. Les «Hola Décadence», «Ma vie à l’heure» et «Amalgame» de Sébastien Plante et sa bande se mêleront ainsi aux «Satisfaction» et «Back In Black» de Mick Jagger et compagnie sur une même scène.

27 février au Théâtre Outremont

Patrice Michaud

Sacré Interprète masculin au dernier gala de l’ADISQ, Patrice Michaud profitera de Montréal en lumière pour donner l’ultime représentation à Montréal de sa plus récente tournée. Au menu, des pièces de son album «Almanach», bien sûr, mais l’auteur-compositeur-interprète prévoit pimenter sa soirée au Théâtre Maisonneuve­­­ de la Place des Arts grâce à l’apport de quelques surprises.

2 mars au Théâtre Maisonneuve