«À Montréal, les fans sont incroyables» – Bon Jovi

À l'aube d'amorcer leur tournée nord-américaine «This House Is Not For Sale», les membres de Bon Jovi ont bien hâte de renouer avec leurs fans montréalais, les 4 et 5 avril au Centre Bell.

«Montréal est une ville super, a confié Tico Torres, le batteur du groupe, lors d'un entretien téléphonique vendredi. Les fans connaissent les refrains et les vers [des chansons]. Nous adorons y jouer.»

«Les fans montréalais sont incroyables. J'ai très hâte de revenir», a ajouté le claviériste David Bryan.

Même la température n'aura pas raison de leur enthousiasme. «Espérons que ce ne soit pas aussi froid que ça l'est actuellement, mais nous apportons toujours nos manteaux, au cas où. Nous allons tout réchauffer, par contre, ne vous inquiétez pas», a laissé tomber le doyen du groupe.

Si la métropole est le seul endroit au pays où Bon Jovi montera sur scène deux soirs, Ottawa et Toronto recevront aussi la visite des gars du New Jersey.

«Le Canada est un endroit fantastique pour une tournée, a enchaîné Tico Torres. L'album ¨Slippery When Wet¨ y est né. Le Canada a toujours été très bon pour nous. Les fans ne nous ont jamais, jamais laissés tomber. Ils chantent fort et aiment la musique.»

Quelle retraite?

Bien que les musiciens assurent que les tournées de 100 spectacles par année sur plusieurs continents appartiennent au passé, pas question d'accrocher leurs instruments dans un avenir rapproché.

Bon Jovi n'est simplement pas prêt à imiter tous ceux qui se lancent dans un dernier tour de piste. «C'est incroyable, certains groupes en sont à leur 14e tournée d'adieu, a dit le claviériste. Je ne sais pas à quel point elles sont vraies et si elles ne sont pas là pour vendre des billets. Nous allons simplement continuer à avoir du plaisir, enregistrer des albums et jouer devant les gens.»

«Nous nous sommes faits une promesse: aussi longtemps que c'est plaisant et que nous réussissons à créer musicalement, pourquoi ne pas le faire?», a renchéri le batteur, citant pour exemple les Rolling Stones qui sont encore actifs à plus de 70 ans.

Le retour de Richie et Alec

Au cours des prochaines semaines, les rockeurs ne manqueront pas d'occasions de jouer et de garnir leur collection de prix.

Le 11 mars, à Los Angeles, le groupe recevra le premier iHeartRadio Icon Award soulignant 35 ans de carrière.

Le 14 avril, la bande à Jon Bon Jovi fera son entrée au Temple de la renommée du rock and roll, à Cleveland, «neuf ans trop tard», selon David Bryan. Ce sera l'occasion de revoir, mais aussi de réentendre, le guitariste Richie Sambora et le bassiste Alec John Such qui faisaient partie de la formation à ses débuts.