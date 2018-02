«Annihilation»: la science-fiction à son meilleur

Le cinéaste britannique Alex Garland avait placé la barre très haut avec son étonnant premier film «Ex Machina», une des belles surprises de 2015. Avec son nouveau suspense, «Annihilation», il réussit à frapper encore plus fort en signant un des films de science-fiction les plus terrifiants et audacieux à avoir pris l’affiche ces dernières années.

Adapté d’un roman de l’auteur américain Jeff VanderMeer, «Annihilation» met en scène une jeune biologiste, Lena (Natalie Portman), qui est sans nouvelles de son mari soldat (Oscar Isaac) depuis des mois, alors que celui-ci a été envoyé en mission secrète.

En le voyant revenir soudainement à la maison, elle s’aperçoit qu’il est très mal en point et qu’il a visiblement vécu des choses atroces au cours de cette opération. Lena découvre alors que son mari a été envoyé au milieu d’une zone mystérieuse qui s’étend sur un secteur de la côte américaine et qui enlève la vie de tous ceux qui osent s’y aventurer. Dans l’espoir de trouver des réponses sur l’état de son mari, Lena décidera de s’y rendre à ses risques et périls, en compagnie d’un groupe de femmes scientifiques.

Multiples influences

Comme dans «Ex Machina», le réalisateur Alex Garland se sert de la science-fiction pour créer une œuvre aux influences multiples qui flirte tant avec le fantastique que l’horreur et le film de guerre. Si l’ambiance claustrophobe et angoissante de la première partie du film rappelle certains classiques du genre comme les «Alien», le dernier acte nous emmène dans un univers singulier, où s’enchaînent des scènes troublantes, puissantes et hallucinantes qui nous habitent et nous hantent longtemps après la projection.

Film à la fois intelligent, hypnotisant et captivant, «Annihilation» réunit tout ce qu’il y a de plus fascinant dans la science-fiction: de l’audace, du mystère, de la science... et beaucoup de questions sans réponses.

À voir!

Note: 4 sur 5