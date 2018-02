Samuel Ducharme s’accroche à son rêve de retrouver les pistes de motocross après un grave accident qui l’a presque paralysé. Il est venu parler de son parcours à Denis Lévesque.

La vie du jeune homme des Laurentides a basculé la veille d’une compétition, alors qu’il testait de nouveaux réglages et tentait de repousser les limites de sa moto.

«Je me suis dit ‘je vais mettre le gaz au fond’», raconte-t-il.

Lors d’un «jump» attaqué à haute vitesse, la roue arrière a frappé le dessus du saut et Samuel a fait un vol plané par-dessus sa moto.

C’est sa tête qui a frappé le sol en premier. Ses vertèbres ont été touchées.

Plus de sensation

Une fois à l’hôpital, les pronostics n’étaient pas encourageants pour le jeune homme de 18 ans.

«Je n’avais plus de sensation. Je ne sentais plus rien à part un mal de dos», se remémore-t-il.

Chanceux dans sa malchance, il parvient malgré tout à éviter la paralysie.

Entamant une lente réhabilitation, Samuel a ensuite perdu 35 livres. Malgré tout, un ambitieux objectif l’habite : remonter sur un motocross et éventuellement se mesurer avec des professionnels aux États-Unis.

«Je suis né là-dedans. Depuis l’âge de cinq ans, je capote là-dessus», justifie-t-il.

«Ça m’arrive encore de faire des cauchemars et je me demande si je fais la bonne chose en rembarquant sur ma moto», avoue-t-il toutefois, précisant que ce qui lui fait le plus peur n’est pas de retourner en selle, mais bien d’effectuer un saut.

«Le médecin m’a dit ‘Tu peux tomber. Tu peux te briser d’autres vertèbres, mais si celles-là brisent tu est paralysé.»

«Je veux finir ma vie là-dedans», conclut-il.

La moto dans la cuisine

Depuis 2015, en guise de motivation pour Samuel, sa famille a placé sa moto dans un endroit bien visible pour lui servir d’inspiration: en plein milieu de la cuisine, près de la table à manger.

«On ne peut pas briser un rêve», estime son père Alain Ducharme, qui s’avoue toutefois anxieux à la perspective de voir son fils remonter sur sa moto.

«C’est sûr que c’est stressant. J’ai de la misère à accepter ça [...] je suis cardiaque. Quand il faisait des accidents, je faisais des infarctus», raconte-t-il.