Arrestation d’un présumé incendiaire au terme d’une nuit chaude

Un incendiaire qui aurait fait beaucoup de dégâts la nuit dernière à Sherbrooke a été appréhendé par les autorités au terme d’une nuit particulièrement mouvementée. Il est suspecté d’avoir provoqué pas moins de six incendies en à peine 90 minutes avant que les autorités parviennent à lui passer les menottes.

Entre 4 h et 5 h 30, dans le secteur du mont Bellevue, dans l'ouest de la ville, le suspect aurait visité six endroits et aurait mis le feu à deux cabanons ainsi qu'à cinq véhicules.

L'incendiaire se serait rendu à vélo sur la rue Dunant où il aurait forcé la porte de remises pour y voler un bidon d'essence pour ensuite incendier deux premiers véhicules.

L'homme se serait par la suite dirigé vers les rues Lalemant et Druillette pour allumer des incendies dans deux cabanons.

Les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves compte tenu des produits inflammables qui se trouvaient dans les remises et la proximité de celles-ci avec des résidences.

Malgré la présence de nombreux policiers et pompiers dans le secteur, l'individu aurait eu le temps d'allumer des incendies dans trois autres véhicules avant qu'on lui mette la main au collet dans les environs de la rue Saint-Gilles.

Pendant la journée, les techniciens en scène d'incendie et ceux du service d'identité judiciaire du Service de police de Sherbrooke (SPS) ont visité chacune des scènes de crime pour y mener des expertises. Les enquêteurs attendaient les résultats avant d'interroger le suspect, un homme qui serait âgé dans la fin vingtaine ou dans le début de la trentaine.

En fin de journée vendredi, l'homme était toujours détenu en attente de sa comparution.