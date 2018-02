Atteint d'une leucémie myéloïde aiguë, Dérek s'en va se faire soigner aux États-Unis

Les valises sont prêtes: la famille de Dérek part aux États-Unis, mercredi, pour un traitement expérimental qui pourrait lui sauver la vie.

Atteint d'une leucémie myéloïde aiguë, Dérek a fait deux rechutes. La première greffe de cellules souches n'a pas fonctionné. Un de ses parents sera maintenant le nouveau donneur à l'hôpital St. Jude Children's Research à Memphis.

«C'est ça qui nous tient fort, c'est de le voir en forme de même. On espère juste que tout se déroule bien là-bas et qu'il reste combattant comme présentement», confie Jérémy, le père de Dérek.

C'est le seul espoir de guérison pour Dérek afin qu'il puisse fêter son troisième anniversaire. Ses parents ne voulaient pas d'acharnement médical, mais comme leur fils a pris du mieux dernièrement ils ont décidé de poursuivre le combat contre la maladie.

«On demande pas grand-chose, juste une belle vie à quatre en santé», poursuit Marie Lou, la mère de Dérek.

La famille sera de quatre à six mois à Memphis pour les traitements et la rémission de Dérek. Le traitement, une partie des frais de transport et d'hébergement seront assumés par l'équipe de recherche.