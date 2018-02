Avenir plus incertain que jamais pour la station de ski Val-Neigette

La station de ski Val-Neigette de Rimouski, au Bas-Saint-Laurent, n'est plus une entreprise solvable et ne respecte pas ses engagements financiers. C'est ce que soutiennent ses deux principaux créanciers, qui utilisent à nouveau les voies légales pour récupérer leur argent.

Ainsi, Val-Neigette doit 86 500 $ à la Banque de développement du Canada (BDC) et 82 000 $ à la Société d'aide au développement de la collectivité (SADC) de la Neigette. Il s'agit de soldes de prêts contractés il y a quelques années et pour lesquels les deux organismes de financement affirment avoir été très patients avec le propriétaire de la station de ski.

Mais cette patience semble avoir atteint ses limites. Ils veulent maintenant obtenir un jugement afin d'être remboursés dans les plus brefs délais. Dans leur requête, ils soutiennent que Val-Neigette ne respecte plus ses obligations et qu'elle est carrément insolvable.

En septembre dernier, la BDC et la SADC avaient menacé de saisir les actifs de la station de ski, mais une entente était intervenue in extremis. Cette entente ne tient manifestement plus. Le propriétaire de Val-Neigette n'a pas réagi à l'action entreprise en Cour supérieure. La Cour pourrait donc trancher par défaut, ce qui forcerait Val-Neigette à rembourser ses dettes dans un délai de 30 jours.

Dans ce contexte, on peut se demander quel avenir il y a pour Val-Neigette. L'entreprise pourrait se placer sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, le temps de souffler et de s'entendre avec ses créanciers. Incluant la BDC et la SADC de la Neigette, Val-Neigette doit près de 1 million $ à différents créanciers.

Un acheteur de Montréal?

La vente serait une autre solution. TVA Nouvelles a appris qu'un acheteur de Montréal, qui s'était montré intéressé il y a quelques mois, est revenu à la charge récemment. Sauf que le prix de vente pose problème. Le propriétaire de Val-Neigette demanderait 2 millions $ pour se départir de la station de ski. Selon le promoteur de Montréal, la vraie valeur de Val-Neigette se situerait plutôt aux alentours de 800 000 $, dans le scénario le plus optimiste.

Entre temps, la station de ski demeure en activité, mais avec des heures limitées.