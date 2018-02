Comparution mouvementée de l'homme qui a tenu un long siège à Saguenay

La comparution de l’homme arrêté après un siège de six heures, jeudi, dans l’arrondissement de Jonquière, a été mouvementée vendredi au palais de justice de Saguenay.

Jonathan Carter a montré des signes évidents de problèmes de santé.

L’individu âgé de 38 ans est accusé de deux chefs: méfait de plus de 5000 $ et menaces de mort envers des policiers et leurs proches.

Quand il est entré au tribunal, alors qu'une autre cause était en cours, Carter a parlé fort pour demander de s'asseoir, ce qu'il a fait, lui-même. Il respirait fort, toussait et montrait des symptômes de nausées.

Les agents correctionnels ont préféré le sortir de la salle. Le juge Pierre Lortie n'a pas apprécié la situation d'attente de l'accusé, déclarant «ce n'est pas champion ce qu'on a fait».

L'avocat de Carter a constaté lui aussi l'état de son client, se demandant si le pistolet électrique utilisé pour le maîtriser la veille en est la cause. L’accusé a été mis hors d'état de nuire par un choc administré à la jambe.

Le ministère public a obtenu que Carter soit envoyé en psychiatrie afin qu'une évaluation sur sa responsabilité criminelle durant son siège soit menée d'ici 30 jours.

Aucune accusation n'est portée au sujet d'une arme à feu, la Couronne disant ne pas avoir d'indications que Carter en a utilisé une durant son siège.