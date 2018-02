Coupable d’avoir tué un homme pour un pichet de bière

Un homme ayant tué d'un coup de tête un autre client du bar Le Skratch de Repentigny pour une chicane de pichet bière, a été jugé coupable d'homicide involontaire.

Le juge Serge Cimon a estimé que le témoignage de Dany Doiron était «rempli d'invraisemblances». Selon lui, même s'il est probable que l'accusé se soit senti menacé par le groupe qui l'accusait d'un vol de pichet de bière, Dany Doiron aurait pu réagir autrement qu'en donnant un coup de tête à Jason Santos. «Vous auriez pu sauter par-dessus la clôture de la terrasse ou appeler le 911», a-t-il dit dans son jugement.

L'altercation est survenue vers 2h30 du matin le 30 juillet 2015, lorsque la victime Jason Santos et ses amis ont découvert, en revenant à leur table, que leur pichet de bière n'y était plus. Jason Santos s'est alors mis à accuser Dany Doiron, assis à côté, de leur avoir volé le pichet. Après plusieurs minutes d'insultes, ce dernier s'est levé pour partir, mais Jason Santos lui a barré la route en disant : «Tu t'en vas pas d'icitte, on a quelque chose à régler.»

Dany Doiron a témoigné s'être senti pris au piège, et avoir donné un coup de tête à Jason Santos dans l'espoir de l'immobiliser assez longtemps pour fuir de la terrasse. Mais le juge ne l'a pas cru quand il a dit avoir agi pour se défendre.

«De simples paroles, non accompagnées d'un geste manifeste, ne constituent pas un voie de fait, une attaque ou une agression donnant ouverture à la légitime défense,» a dit le juge.

Selon le juge Cimon, Jason Santos était dans un tel état d'ébriété, avec 167 mg par 100 ml de sang tel que démontré par l'autopsie, «qu'il ne pouvait pas représenter une menace sérieuse». Il reproche également à l'accusé de s'être approché de lui-même de Jason Santos, alors que celui-ci ne faisait que l'encercler avec ses amis, «jamais à moins de 6 pieds».

Quand Dany Doiron lui a asséné un coup de tête, Jason Santos est tombé d'un coup par terre. Son décès aurait été causé par une fracture du crâne survenue lorsque sa tête a violemment heurté le sol.

L'accusé était en mesure de prévoir l'impact qu'aurait son geste, a dit le juge. Il s'entrainait, faisait de la boxe amateur, était plus «bâti» que Jason Santos, par ailleurs dans un état d'ébriété avancé. «L'accusé n'a pas agi de manière raisonnable dans les circonstances. Il a délibérément frappé la victime, en usant d'une force disproportionnée,» a dit le juge Cimon.

Dany Doiron, jugé coupable d'homicide volontaire coupable, risque de 2 à 5 ans de prison.

Son avocat Me Jean-Daniel Debkosky envisage sérieusement d'amener la cause en appel.