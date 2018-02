Faux billets vendus sur Kijiji : le SPVM cherche à identifier un suspect

La police de Montréal cherche à identifier et à localiser un homme suspecté d’avoir vendu de faux billets en vue du spectacle de la chanteuse américaine Pink, qui sera présenté à la fin du mois prochain au Centre Bell.

À lire également : Faux billets pour le spectacle de Pink: elles confrontent le vendeur

De faux billets sur Kijiji pour le spectacle de Pink

Les enquêteurs du Module des fraudes générales du Service de police de Montréal (SPVM) sont également à la recherche de victimes potentielles de cet individu âgé d’environ 25 ans.

«Le suspect a utilisé un site de petites annonces pour afficher une paire de billets à vendre pour le spectacle de Pink au Centre Bell le 23 mars 2018. La victime qui a acheté la paire de billets électroniques a appris que ceux-ci étaient faux en vérifiant leur véracité auprès de la billetterie du Centre Bell une fois la transaction conclue», a indiqué le SPVM, vendredi, par communiqué.

L'homme, dont la police a fourni une photo, mesure 1,78 m (5’5’’) et pèse environ 70 kg (155 lb), a les cheveux courts bruns. Au moment des gestes qui lui sont reprochés, il portait un manteau noir matelassé, des pantalons beiges et des chaussures noires.

Quelques conseils

Les autorités suggèrent aux gens de toujours acheter leurs billets en personne et d’être accompagné lors de la transaction, d’organiser un rendez-vous près d’un lieu où il est possible de valider les billets, de demander la facture originale de l’achat des billets, de valider les informations inscrites sur les billets (date, heure, lieu de l’événement), de ne pas céder à la pression d’un revendeur et de ne pas faire de virement d’argent avant d’avoir obtenu les billets.