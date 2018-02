Hôpital de Trois-Rivières: d’autres moyens de pression?

Quelques semaines après leur débrayage, les conditions de travail des infirmières des soins intensifs de l’hôpital de Trois-Rivières sont toujours aussi critiques.

Selon ce que TVA Nouvelles a pu apprendre, le département fonctionne à pleine capacité et il y a trop de lits ouverts pour les ressources disponibles. Ça forcera la majorité des travailleurs à effectuer des quarts de travail de 12 heures en fin de semaine.

Comme si ce n’était pas suffisant, des patients de l’hôpital de Sorel, des cas lourds, sont maintenant transférés ici plutôt qu’à Montréal. Encore une fois, il s’agit d’une charge de travail supplémentaire.

Le syndicat (FIQ) surveille la situation de près et n’écarte pas la possibilité d’effectuer d’autres moyens de pression si jamais la situation continue de dégénérer et compromet la sécurité des usagers et des travailleurs.