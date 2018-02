La gestion de la sécurité de l'entourage de Trudeau traitée d'amatrice

Amateur, voire incompétent. L’entourage du premier ministre est vivement critiqué après qu’un extrémiste condamné pour tentative d’assassinat a été invité à assister à un dîner d’honneur avec Justin Trudeau en Inde.

«Il y a un certain amateurisme et un traitement très cavalier de la sécurité du premier ministre [...] Au bout du compte, il y a quelqu’un dans le Bureau du premier ministre qui n’a pas fait sa job», analyse l’ex-employé au Service canadien du renseignement de sécurité, Michel Juneau-Katsuya. Son analyse est partagée par cinq experts en sécurité nationale ou en relations internationales consultés par Le Journal.

À lire également

- Un voyage diplomatique qui vire au fiasco pour Justin Trudeau

- Le voyage de Trudeau, «une honte nationale»

Annulation

Mercredi soir, le Bureau du premier ministre (BPM) a annulé in extremis l’invitation de Jaspal Atwal à une soirée organisée par le Haut-commissariat canadien à New Delhi. Sa présence avait même été recommandée par le député libéral Randeep Sarai.

La journée précédente, M. Atwal avait participé à une soirée où il avait été pris en photo accompagné de Sophie Grégoire Trudeau. Or, cet homme était un séparatiste extrémiste sikh qui a été condamné à 20 ans de prison en 1986 pour la tentative d’assassinat d’un ministre indien lors d’une visite au Canada.

L’histoire a plongé M. Trudeau dans une controverse diplomatique. Le PM s’est rapidement excusé tout en retirant l’invitation. L’opposition conservatrice réclame une enquête en bonne et due forme.

«Si les employés du BPM et le député qui a recommandé l’invitation n’ont pas fait une vérification au préalable, alors ils ont fait une faute d’omission. S’ils connaissaient le passé de cet homme, mais l’ont tout de même invité au souper, c’est carrément de l’incompétence », analyse Carl Vallée, ancien membre du BPM sous Stephen Harper.

Faire plus attention

Selon M. Juneau-Katsuya, M. Trudeau est loin d’être le premier politicien canadien à être vu en compagnie des mauvaises personnes. Il croit toutefois que les élus ont tout intérêt à faire beaucoup plus attention aux gens qu’ils acceptent de côtoyer.

«Les élus doivent absolument faire plus attention. Ne vous laissez pas transporter comme des valises par les membres de communautés dans vos districts [...] Toute la saga de M. Atwal aurait pu être évitée grâce à une simple recherche sur Google», avertit-il.

Pour sa part, une source gouvernementale indique qu’aucun pays dans le monde n’est capable de filtrer chaque personne qui se trouve sur une liste de convives. Pour l’événement en question, il y avait 1000 invités, dit-elle.

«M. Atwal s’est rendu lui-même en Inde et le gouvernement du Canada n’a pas fait d’efforts pour qu’il soit présent», a ajouté la source. Selon elle, son invitation a été retirée pour des raisons politiques et non pas de sécurité.