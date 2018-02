Le niveau de la rivière Bécancour, dans la région du Centre-du-Québec, grimpe et inquiète les riverains. Le boulevard du Danube et le chemin du petit chenal ont été inondés et étaient fermés à la circulation vendredi matin.

La sécurité civile indique que ces inondations sont une conséquence de l’embâcle qui s’était formé sur la rivière à la mi-janvier.

Les autorités rappellent aux résidents qui pourraient devoir évacuer leur maison de fermer l’entrée électrique avant de quitter.