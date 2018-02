Le chef du NPD annonce son mariage sur Twitter

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, et la designer de mode Gurkiran Kaur se sont mariés au Mexique. «C'est officiel!!» a écrit le politicien sur Twitter vendredi midi, accompagnant son message d’une photo de sa femme et de lui.

M. Singh, 38 ans, avait demandé sa douce en mariage à la mi-janvier dans un restaurant de Toronto. La jeune femme de 27 ans avait accepté.

Une première cérémonie entourant leur mariage, comme le veut la tradition pendjabi avait eu lieu quelques semaines plus tard, à Brampton, en Ontario. D’autres réceptions avaient également été organisées plus tôt ce mois-ci. Puis, les festivités se sont déplacées au Mexique où a eu lieu une cérémonie plus privée cette semaine et où leur lune de miel a été prévue.

Le couple se fréquente depuis environ un an, mais se connaît depuis plusieurs années. Le chef néodémocrate s’était fait très discret sur sa vie privée l’an dernier, notamment durant la campagne au leadership de son parti qu’il a remportée.