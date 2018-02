Le conseil des Innus de Pessamit poursuit son ancien chef et le fédéral

Le conseil des Innus de Pessamit poursuit son ancien chef Raphaël Picard, le cogestionnaire Villeneuve Venne et le ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada pour une somme de près de 48 millions $ en dommages et intérêts.

D'abord, le conseil des Innus de Pessamit réclame à l’ancien chef Raphaël Picard 100 000 $ pour des frais de voyage déjà remboursés.

Le conseil poursuit aussi le gouvernement fédéral parce qu’il n’aurait pas joué son rôle de chien de garde des finances de la réserve.

Et, finalement, le conseil des Innus de Pessamit réclame presque 7,9 millions $ à l’entreprise Villeneuve Venne pour de présumés gestes illégaux et frauduleux.

Soulignons qu'en 2011, alors que Raphaël Picard était chef, le conseil de bande affichait un déficit accumulé de 25 millions $ et une dette de plus de 50 millions $ pour une population de 3000 Innus.

Après les élections de 2012 où le chef actuel, René Simon, avait défait Raphaël Picard, un nouveau cogestionnaire avait mené des enquêtes sur la gestion passée. Il avait alors découvert ce qu’il considérait être des actes de mauvaise gestion et qui a mené à cette poursuite déposée en mars 2017.

Pour l’instant, aucune date n’a encore été fixée pour un éventuel procès.