Les 10 véhicules les plus vendus à travers le monde en 2017

Le marché automobile ne se résume pas qu’à l’Amérique du Nord. Si bien que certains modèles qui ne sont même pas vendus chez nous font partie des plus populaires au monde.

Pour vous donner un aperçu des préférences des automobilistes à l’échelle mondiale, voici le palmarès des 10 véhicules les plus vendus sur la planète en 2017, selon les chiffres compilés par Forbes.

10. Toyota Camry

Qui a dit que le segment des véhicules intermédiaires était mort? La Toyota Camry demeure l’un des modèles les plus populaires au monde avec 569 760 unités vendues l’an dernier. Faut dire que les Américains y ont joué un grand rôle, accaparant à eux seuls plus de la moitié de ces ventes.

9. Volkswagen Polo

Plus petite que la Golf, la Volkswagen Polo n’est pas vendue au Canada ni aux États-Unis. Cela ne l’empêche pas d’être l’une des voitures les plus populaires au monde. Avec 614 827 unités vendues l’an dernier, on peut réellement parler d’un succès commercial.

8. Ford Escape

Le petit VUS américain tire bien son épingle du jeu sur l’échiquier mondial. L’an dernier, Ford en a vendu 632 529 unités un peu partout sur la planète.

7. Ford Focus

Toujours chez Ford, la Focus est aussi un modèle qui fait très bien à l’échelle mondiale. Vendue dans une multitude de pays, la compacte américaine a récolté 656 071 ventes l’an dernier.

6. Ford Série F

Champion incontesté des ventes au Canada et aux États-Unis, le Ford Série F est si populaire en Amérique du Nord qu’il se taille une place de choix dans le palmarès des véhicules les plus vendus au monde. En 2017, on en a écoulé 730 596 unités. À noter que seules les versions «Light Duty» ont été comptabilisées.

5. Honda CR-V

Chez Honda, le CR-V continue de séduire plusieurs marchés à travers le monde. On en a vendu 753 359 sur la planète l’an dernier. Là-dessus, 50 443 unités ont trouvé preneur au Canada.

4. Toyota RAV4

Éternel rival du Honda CR-V, le Toyota RAV4 a dominé l’année 2017 au chapitre des ventes avec 786 580 unités écoulées. Au Canada, nous en avons acheté 50 894 exemplaires.

3. Volkswagen Golf

La Golf n’est même pas près de faire partie du Top 10 des ventes canadiennes, mais sa popularité à l’échelle mondiale est indéniable. Volkswagen en a écoulé 788 044 exemplaires à travers le monde en 2017. Visiblement, le «dieselgate» n’a pas trop fait de tort au constructeur.

2. Honda Civic

L’histoire d’amour entre les Québécois et la Honda Civic est bien connue. Mais si l’on se fie aux 833 017unités vendues de ce modèle en 2017, il faut croire que nous ne sommes pas les seuls à aimer la Civic!

1. Toyota Corolla

Avec 1 160 495 exemplaires vendus en 2017, la Toyota Corolla a été (de loin) le véhicule le plus vendu au monde en 2017. C’est d’ailleurs le seul à avoir dépassé le cap symbolique du million d’unités.