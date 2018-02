Les constables spéciaux déboutés en cour

Alors qu’ils réclamaient davantage d’effectifs dans les palais de justice de la province, les constables spéciaux ont été déboutés par la Cour supérieure qui a plutôt conseillé au syndicat de s’adresser à un arbitre de grief.

Malgré tout, le syndicat n’a pas l’intention d’abandonner sa principale revendication.

«Ce qu’on demandait, et ce qu’on demande encore aujourd’hui, c’est un constable spécial dans chacune des salles d’audience que ce soit au criminel, au pénal, en jeunesse... Ce que la Cour dit, et on respecte cette décision même si on n’est pas tout à fait d’accord, c’est que c’est une question au niveau de la convention collective», affirme Franck Perales, président du Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec.

«Nous allons continuer à nous battre parce que nous pensons vraiment que la sécurité doit être rehaussée un peu partout au Québec.»

Malgré ce que certains pourraient penser, cette demande à la Cour a été faite bien avant l’événement où le seul constable spécial du palais de justice de Mawiwaki a ouvert le feu sur un prévenu, le mois dernier.

«Le temps nous a donné raison. On a déposé cette requête-là en 2015. Les événements de Maniwaki se sont passés en 2018. Donc déjà, à ce moment-là, on appréhendait ce qui pourrait arriver dans le futur», explique M. Perales.

Pour le moment, Québec a décidé d’ajouter un constable spécial dans les palais de justice où il y en avait qu’un seul, mais le syndicat craint que cette mesure ne soit que temporaire.

«On ne veut pas que ce soit juste une question de laisser retomber la poussière et qu’ensuite on revienne à ces habitudes-là où souvent, dans les palais, les constables étaient seuls», conclut Franck Perales.