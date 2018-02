L'ex-femme de Renaud donne de ses nouvelles

La chanteuse Romane Serda, mariée pendant six ans à Renaud, a parlé de sa relation avec l’auteur-compositeur et notamment de son état de santé, dans un entretien accordé à Télé Star. Toujours très proche de lui malgré leur séparation en 2011, elle affirme le voir aussi souvent que possible avec leur fille de 11 ans, Malone.

«Renaud, c'est le plus bel amour de ma vie. En plus, on a fait un enfant ensemble. On s'aime profondément même si on n'est plus mariés, a confié l’ex-femme du chanteur. On se voit tout le temps. Je m'occupe de son courrier. Je lui fais ses courses quand il a besoin. Avec Malone, on va le voir aussi souvent qu'on peut.»

En bons termes avec Renaud, elle est notamment revenue sur de fausses rumeurs à propos de son hospitalisation pour des raisons de santé. «Il y a eu en effet des bruits qui lui étaient désagréables. Dire que quelqu'un ne va pas bien quand il va bien, ce n'est pas génial. C'est une star en France, beaucoup de conneries sont dites», a-t-elle lâché.

Avant qu’on lui demande si Renaud a rechuté dans l’alcool et qu’elle réponde: «Ça, c'est la vie. Avec lui, ça va ça vient. Ça reste stable dans les hauts et dans les bas. C'est comme un électrocardiogramme vu de loin».