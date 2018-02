Moscou critique un projet de résolution de l'ONU, veut des «garanties»

La Russie a critiqué vendredi un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU demandant un cessez-le-feu de 30 jours en Syrie, et exigé des «garanties» que cette trêve, destinée notamment à permettre l'arrivée d'aide humanitaire, soit respectée.

«Le Conseil de sécurité de l'ONU cherche à adopter une résolution qui propose de mettre en place immédiatement une trêve humanitaire de 30 jours au minimum. Mais personne ne peut répondre à la question de savoir si les combattants respecteront cette trêve (...), personne ne donne de garanties», a déclaré le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.

Le projet de résolution, qui doit être soumis au vote à 16H00 GMT, vise notamment à alléger le siège mené par le régime syrien sur la Ghouta orientale, à livrer une aide humanitaire urgente et à organiser des évacuations sanitaires dans ce fief rebelle de 400 000 habitants dans la banlieue de Damas.

Le texte a été proposé le 9 février par la Suède et le Koweït, mais les négociations se sont enlisées. Pendant ce temps, l'intense offensive aérienne du régime contre la Ghouta orientale a fait plus de 400 morts en cinq jours.

«Pour que cette résolution soit efficace -- et nous sommes prêts à donner notre accord à un texte qui le sera -- nous proposons une formule permettant de rendre la trêve réelle et basée sur les garanties de tous ceux qui sont à l'intérieur et à l'extérieur de la Ghouta orientale», a indiqué M. Lavrov, lors d'une conférence de presse à Moscou.

«Ces garanties doivent bien évidemment être appuyées par celles des acteurs extérieurs, avant tout, ceux qui ont de l'influence sur les groupes extrémistes restant dans cette banlieue de Damas», notamment les Américains, a-t-il précisé.

«Donc, si les Américains et leurs alliés (...) sont guidés par le souci de la situation humanitaire dans la Ghouta orientale et de la population civile, il y a toutes les possibilités pour qu'on se mette d'accord», a affirmé M. Lavrov.

«Mais pour l'heure, ils rejettent un amendement qui les rendrait responsables d'obtenir des combattants des garanties claires qu'ils cessent leurs tirs», a déploré M. Lavrov.

Le ministre russe des Affaires étrangères a fait cette déclaration peu avant l'annonce par l'Élysée que le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont adressé vendredi un courrier commun au président Vladimir Poutine pour lui demander d'approuver la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur une trêve en Syrie.