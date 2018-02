Nouvelles accusations contre le couple maudit en Californie

Le couple californien au centre d’un des pires cas de maltraitance connus aux États-Unis est revenu en cour vendredi pour subir de nouvelles accusations.

Selon Reuters, David Turpin, 57 ans, et sa femme Louise, 49 ans, ont brièvement comparu en Cour supérieure du comté de Riverside, en Californie.

Un porte-parole du bureau du procureur a confié à Reuters que les nouvelles accusations comportaient trois chefs d’abus sur mineur à l’endroit de chacun des accusés. Louise Turpin a également été accusée d’agression.

Selon ce porte-parole, il n’est pas étonnant que de nouvelles accusations aient été portées, compte tenu de l’ampleur de l’enquête en cours.

David et Louise Turpin étaient visés jusqu’à présent par douze chefs d'accusation de torture -leur enfant de deux ans n'aurait pas été torturé et était bien nourri-, douze de séquestration, sept de maltraitance d'un adulte à charge et six de maltraitance ou négligence d'enfant.

Le couple a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation. Les deux accusés risquent la prison à perpétuité.

Les 13 enfants du couple, âgés de 2 à 29 ans, ont été libérés par la police au domicile de leurs parents le 14 janvier, où ils étaient séquestrés, dans la petite ville de Perris, au sud-est de Los Angeles.

Les policiers les ont retrouvés dans l'obscurité, affamés et dans d'extrêmes conditions de saleté, certains enchaînés à un lit. C'est l'une des filles, âgée de 17 ans, qui a donné l'alerte après avoir échappé à la surveillance des parents geôliers.

La suite des procédures judiciaires est attendue le 23 mars prochain.