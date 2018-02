Un peu de répit sur les routes ce week-end

Les automobilistes auront un petit répit cette fin de semaine pour circuler sur l’Île de Montréal, l’échangeur Turcot ne sera amputé que d’une seule bretelle.

La bretelle de l’autoroute 15 nord (en provenance du pont Champlain) pour l’autoroute 15 nord (Décarie) sera complètement fermée de vendredi 23 h 59 jusqu’à lundi 5 h.

Les automobilistes pourront faire un détour et passer via la bretelle pour l’autoroute 20 ouest, puis faire demi-tour à la sortie 65 (boulevard Angrignon), l’autoroute 20 est et l’autoroute 15 nord.

À noter également que l’entrée du boulevard de La Vérendrye sera fermée selon le même horaire.