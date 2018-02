Un prêtre acquitté d'agression sur une aînée

Un prêtre qui était accusé d’agression sexuelle, de séquestration et de voie de fait sur une dame de 79 ans a été acquitté puisque le juge n’a pas cru ni la plaignante ni l’accusé.

Charles Bizimana, 46 ans, s’était rendu dans un bar du centre-ville de Val-d’Or le matin du 7 mars 2016. Il avait alors rencontré une septuagénaire qui l’a invité à se rendre chez lui.

La suite est remplie de versions contradictoires. La victime alléguée prétendait avoir perdu conscience après être tombée par terre en se débattant après que le prêtre lui eut pris les deux poignets. Elle alléguait que M. Bizimana était en train de l’embrasser et était étendue sur elle lorsqu’elle s’est réveillée.

«Quand je me suis réveillée, il était allongé sur moi et m’embrassait de force. [...] Il me potassait comme quand on fait du pain», avait-elle déclaré au procès jeudi.

Le prêtre, qui est arrivé au Québec en provenance du Burundi en 2014 pour prêcher la bonne nouvelle en Abitibi, prétendait plutôt avoir voulu aider la dame lorsque celle-ci est tombée en se servant un verre de vin.

«J’ai voulu aller l’aider à se relever, mais elle a commencé à me traiter de terroriste musulman et de Noir. Elle m’a égratigné sous l’œil droit», avait-il témoigné.

Or, le juge Steve Magnan, a jugé peu crédible les deux versions et a relevé une quantité importante de contradictions dans les témoignes de l’accusé et de la plaignante, dont on doit taire l’identité en vertu d’une ordonnance de la cour.

Le tribunal avait donc un doute raisonnable sur la culpabilité de l’accusé et l’a donc acquitté des trois chefs d’accusation.

L’avocat de M. Bizimana, Daniel Faucher, dit avoir toujours cru son client. «Ce monsieur là est parachuté ici. Il ne connaît pas nos us et coutumes. Il a suivi la madame et s’est retrouvé dans une position fâcheuse», a-t-il dit.

Même s’il a été acquitté, il sera difficile pour M. Bizimana de reprendre son poste de vicaire à la paroisse de Val-d’Or. Au moment de son arrestation en mars 2016, le curé de la paroisse de Val-d’Or Léandre Lapointe avait déclaré que M. Bizimana «ne s’était pas intégré, mais désintégré.» Il avait même traité l’histoire de «dégueulasse».

Yvon Boucher, qui a été chauffeur pour M. Bizimana avant les événements avait été déçu de ces propos. «Il va continuer à être prêtre, mais sûrement dans un autre secteur. Ça a été fait beaucoup trop vite. Saint-Pierre avait renié son patron et il a été nommé chef de son Église. Il faut attendre les preuves avant de condamner quelqu’un. Ici, les preuves étaient minces», a-t-il dit.