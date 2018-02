Une chaire en prévention de la radicalisation créée au Québec

Trois universités québécoises en collaboration avec la Commission canadienne pour l’UNESCO se sont associées pour mettre en place une chaire en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents. L’initiative est une première mondiale.

Les trois institutions d’enseignement universitaire partenaires dans la Chaire UNESCO-PREV sont l'Université de Sherbrooke, l'UQAM et l'Université Concordia.

Lors de son lancement officiel, vendredi, à Sherbrooke, les responsables ont expliqué que la mission principale de la chaire «est d'agir à titre de pôle d'excellence afin de développer, de partager et de valoriser la recherche et les actions en matière de prévention primaire, secondaire et tertiaire de la radicalisation et de l'extrémisme violents».

Pour réaliser sa mission, la chaire compte déjà près d’une quarantaine de partenaires au Canada et dans le monde. Elle compte assurer «une collaboration étroite entre les chercheurs et les communautés de pratique dans une perspective comparée, pluridisciplinaire et internationale». Trois professeurs, experts reconnus dans le domaine, dirigeront les activités de la chaire, soit David Morin de l'Université de Sherbrooke, Ghayda Hassan de l'UQAM et Vivek Venkatesh de Concordia. Le professeur Sami Aoun de l'Université de Sherbrooke agit à titre de directeur du comité scientifique de la chaire.