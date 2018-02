Une quinzaine d'élèves blessés après être allés aux toilettes de leur école

Une quinzaine d’élèves de l’école primaire L’Éclusière, à Coteau-du-Lac, ont subi des brûlures en raison de ce qui semble être un produit chimique utilisé pour le nettoyage des toilettes de l’établissement.

Au total, ce sont environ 16 élèves de cette école qui sont rentrés à la maison avec des brûlures au niveau des cuisses et des fesses, il y a quelques jours. C’est le cas de la fille de 5 ans de Martin Brais, qui a été incommodée durant plusieurs jours par des rougeurs et des boursoufflures.

«Je suis allé chercher ma fille à l’école et elle se plaignait de douleurs derrière les cuisses, tellement qu’elle pleurait dans l’auto. J’ai regardé et j’ai vu qu’il y avait beaucoup de rougeurs, elle avait même de la difficulté à marcher», indique-t-il.

Peinant même à s’asseoir, la fillette a été amenée à l’hôpital où on lui a rendu un diagnostic de dermatite, soit une inflammation de la peau. Quatre jours plus tard, elle garde encore des marques de l’incident.

«Ce n’est pas acceptable. Elle a beaucoup souffert», note le père.

La Commission scolaire et l’école assurent prendre la situation très au sérieux, mais l’origine du problème demeure nébuleuse. Selon un communiqué envoyé par l’école aux parents, il pourrait s’agir des produits utilisés pour nettoyer les toilettes. Or, la routine de nettoyage et les produits n’ont pas été changés récemment. Une rencontre d’informations pour faire le point avec les parents a d’ailleurs eu lieu jeudi.

La Direction de la santé publique est impliquée dans le dossier et a mené des analyses des produits pour tenter de comprendre ce qui a pu causer ces brûlures.

Pour le moment et dans les jours à venir, l’école nettoiera ses toilettes avec du savon et de l’eau uniquement.