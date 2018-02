Une tournée en Italie pour Jason Bajada

Jason Bajada s’envolera pour l’Italie la semaine prochaine, où une dizaine de concerts sont prévus à partir de mercredi, et ce, jusqu’au 12 mars.

Le chanteur québécois renouera avec le public italien dans des villes telles que Copertino, Rende et Pescara, un an après l’avoir rencontré pour la première fois. Il compte aller présenter les pièces de son plus récent album, Loveshit II (Blondie & The Backstabberz), paru en septembre dernier.

Il sera ensuite de retour au bercail pour poursuivre sa tournée québécoise à Boucherville à compter du 15 mars.