Une femme a été arrêtée après avoir percuté une barrière de sécurité près de la Maison-Blanche vendredi.

Les services secrets américains ont confirmé qu’un incident de sécurité est survenu en après-midi à l’angle de la 17e rue Est. Une opération policière est en cours.

BREAKING: An individual driving a passenger vehicle struck a security barrier near the White House at 17th & E. — U.S. Secret Service (@SecretService) February 23, 2018

UPDATE: The vehicle did not breach the security barrier of the White House complex. — U.S. Secret Service (@SecretService) February 23, 2018