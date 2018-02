Une marche pour demander la démission du ministre Barrette

Près de 1000 personnes sont attendues samedi pour une grande marche à Montréal pour demander la démission du ministre de la Santé Gaétan Barrette, a fait savoir le député solidaire Amir Khadir, à l’origine du rassemblement.

Citoyens et membres du réseau de la santé sont attendus dès 15 h à la place Émilie-Gamelin. Après une mêlée de presse, ils se rendront ensuite devant les bureaux montréalais du premier ministre Philippe Couillard pour remettre une pétition signée par plus de 50 000 personnes. Elle demande ni plus ni moins que la démission de Gaétan Barrette.

«M. Barette est devenu un problème. Personne ne l’écoute. Il n’y a plus personne qui lui accorde une crédibilité, même le premier ministre l’écarte», a fait savoir le député de Mercier, Amir Khadir, en entrevue à LCN, en matinée.

Il estime que comme «ministre de la Santé, il ne fait plus la "job". Il a suffisamment nui au système de santé. Il faut l’écarter».

M. Khadir s’adressera à la foule avant la marche, tout comme son collègue solidaire Gabriel Nadeau-Dubois et d'autres intervenant-e-s du milieu de la santé.

Médecin spécialiste, le député solidaire Amir Khadir ne digère par l’entente survenue entre Québec et les médecins spécialistes. Il a d’ailleurs promis de remettre le chèque forfaitaire qu’il recevra.

«Petite clique»

Samedi, il est revenu sur la lettre envoyée par la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) à ses membres qui écorche notamment le député de Mercier, lui-même microbiologiste-infectiologue. Amir Khadir accuse la Fédération d’être «déconnectée» de ses membres.

«Au lieu de reprocher à certains médecins comme moi de critiquer le travail de la FMSQ ou aux médias d’être responsables de leur mauvaise presse, je pense que la FMSQ est rendue à se poser de sérieuses questions. La manière dont la Fédération fait son travail est héritée du temps de Gaétan Barette. Il y a une obsession sur le revenu comme si on allait être heureux à 450 000 $», a-t-il indiqué.

«Il faut sortir de cette logique qu’il nous en faut toujours plus, a-t-il précisé. La plupart des médecins, ce qu’ils veulent, c’est qu’il y ait des ressources. C’est qu’on puisse avoir accès à la salle d’opération, c’est qu’on ait des lits pour soigner nos malades, c’est que le personnel à l’entour de nous ne soit pas épuisé, qu’il ait des préposées aux bénéficiaires pour nos patients.»

Amir Khadir a réitéré le fait qu’il y ait une «petite clique» à la Fédération. «C’est vrai. Il y a une petite clique qui contrôle cette machine alors que la très grande majorité, nous on n’a pas vu l’entente. On nous raconte que [...] c’est même pas encore signé alors que M. Couillard avait dit qu’on avait signé une entente et qu’on était tenu de le respecter. Là, on apprend dans la lettre d’hier que ce n’est même pas signé, c’est encore en négociation. C’est vraiment très fâchant et je pense que ça explique pourquoi tant de gens ont répondu favorablement à notre pétition pour demander la pétition de M. Barrette.»